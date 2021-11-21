10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı - Haberler
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10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Protestolardan görüntüler Brüksel'de 10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kuzey tren istasyonu önünde toplanan 10 binlerce gösterici, zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.

Protestolardan görüntüler Brüksel'de 10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kuzey tren istasyonu önünde toplanan 10 binlerce gösterici, zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.

10 binlerce kişi zorunlu aşı karşıtı protesto yürüyüşü yaptı

10 binlerce kişi zorunlu aşı karşıtı protesto yürüyüşü yaptı

10 binlerce kişi zorunlu aşı karşıtı protesto yürüyüşü yaptı

Aliyev ve Paşinyan, Brüksel'de bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan, Brüksel'de bir araya gelecek

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

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