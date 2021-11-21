10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Protestolardan görüntüler Brüksel'de 10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kuzey tren istasyonu önünde toplanan 10 binlerce gösterici, zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.
Protestolardan görüntüler Brüksel'de 10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de kuzey tren istasyonu önünde toplanan 10 binlerce gösterici, zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.