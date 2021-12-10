10 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:55 Gizemli Tarih Piri Reis

03:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

04:55 Seksenler

05:55 Şampiyon

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Masumlar Apartmanı

13:00 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

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