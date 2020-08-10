10 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 01:05 Filinta 01:30 Diriliş Ertuğrul 03:00 Yedi Numara 03:25 Böyle Bitmesin 04:20 Yeditepe İstanbul 05:20 Ege'nin Hamsisi 05:50 İncir Ağacı 07:00 Böyle Bitmesin 08:20 Yeşil Deniz 09:10 Diriliş Ertuğrul 10:50 Tozkoparan 11:50 Enine Boyuna 12:30 Hangimiz Sevmedik 13:00 Ulak 14:05 Keloğlan Yeni Masal 15:50 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Tövbeler Olsun 23:05 Seksenler Kaynak: InterSinema.com