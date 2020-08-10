10 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
10.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:32
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:05 Filinta
01:30 Diriliş Ertuğrul
03:00 Yedi Numara
03:25 Böyle Bitmesin
04:20 Yeditepe İstanbul
05:20 Ege'nin Hamsisi
05:50 İncir Ağacı
07:00 Böyle Bitmesin
08:20 Yeşil Deniz
09:10 Diriliş Ertuğrul
10:50 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
12:30 Hangimiz Sevmedik
13:00 Ulak
14:05 Keloğlan Yeni Masal
15:50 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tövbeler Olsun
23:05 Seksenler
Kaynak: InterSinema.com