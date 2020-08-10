10 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Kurtarıcı 00:15 Kın 02:00 Kaçak Gelinler 04:00 Aramızda Kalsın 04:00 Türk Müziği 05:00 Aramızda Kalsın 06:00 İki Aile 07:00 İki Aile 08:00 Afacan Beşler 3 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 10:00 Kaçak Gelinler 12:30 Afacan Beşler 4 13:15 Aramızda Kalsın 14:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Ayşecik ile Ömercik 18:45 Star Haber 20:00 Kurtarıcı 20:00 Yarının Sınırında 22:00 Bir Demet Tiyatro 22:15 Yarının Sınırında Kaynak: InterSinema.com