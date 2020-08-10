10 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Kurtarıcı
00:15 Kın
02:00 Kaçak Gelinler
04:00 Aramızda Kalsın
04:00 Türk Müziği
05:00 Aramızda Kalsın
06:00 İki Aile
07:00 İki Aile
08:00 Afacan Beşler 3
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Kaçak Gelinler
12:30 Afacan Beşler 4
13:15 Aramızda Kalsın
14:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Ayşecik ile Ömercik
18:45 Star Haber
20:00 Kurtarıcı
20:00 Yarının Sınırında
22:00 Bir Demet Tiyatro
22:15 Yarının Sınırında
Kaynak: InterSinema.com