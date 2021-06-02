1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı

1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde İsmail Develioğlu (50), bir yıl önce biriktirmeye başladığı taşlarla koleksiyon oluşturdu.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde İsmail Develioğlu (50), bir yıl önce biriktirmeye başladığı taşlarla koleksiyon oluşturdu. 10 bine yakın taş biriktiren Develioğlu, "Bende son 1 yılda taş hobisi başladı. Taş toplamak beni çok mutlu ediyor. Gördüğüm taşlardan kesit alıp, içindeki gerçek dünyayı görüyorum" dedi.  

Develi ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası İsmail Develioğlu'nun, yaklaşık bir yıl önce doğa gezisi sırasında gördüğü şekilli taşlar ilgisini çekti. Develi Belediyesi'nde personel müdürü olarak çalışan Develioğlu, bu süreçten sonra taş toplamak için geziler yaptı. Yaklaşık 10 bine yakın taş biriktiren Develioğlu, evinde koleksiyon oluşturdu. Develioğlu, uzmanlardan bazılarının 3 ile 10 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrendiği taşlara gözü gibi bakıyor. Oluşturduğu taş koleksiyonu hakkında bilgi veren İsmail Develioğlu, "Ben doğa tutkunuyum. Fotoğraf çekmeyi ve kamp yapmayı çok seviyorum. Doğada gezerken taşların farklılıklarını fark ettim. Bende son bir yılda taş hobisi başladı. 10 bine yakın taş topladım. Taş toplamak beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde çok farklı taşlar var. Oluşan bu hobim doğaya olan merakımı daha da fazlalaştırdı" diye konuştu.

'TAŞ GÖRÜNCE DAYANAMIYORUM'

Develioğlu, taş koleksiyonunun kendini mutlu ettiğini belirterek, "Evde o kadar çok taş var ki, bazen eşim bu taşlardan dolayı 'bina çökecek' diyor. Ben taşları görünce dayanamıyorum. Bu merakımın sonu yok biliyorum. Amacım farkındalık oluşturmak. Elimde 3 ile 10 milyon öncesine ait taş fosiller var. Farklı kentlere gittiğimde de taşları alıp buluyorum. Gördüğüm taşlardan kesit alıp, içindeki gerçek dünyayı görüyorum" ifadelerini kullandı.


1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Demet Evgar Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Roland Garros Merih Demiral Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:56:34. #1.14#

title