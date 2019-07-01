1 Temmuz Kabotaj Bayramı Edremit'te kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı dönümü Balıkesir'in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenler ile kutlandı.

Edremit'in turistik Akçay Mahallesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sonrasında saygı duşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Edremit Liman Başkan Vekili Mustafa Akdoğan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri denize açılarak deniz şehitlerinin aziz hatıralarını anmak üzere denize çelenk bıraktılar. Kutlamalar yüzme, yağlı direk, deniz altında altın bulma yarışmalarıyla devam etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA