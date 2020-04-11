1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim - Haberler
Polis, Güncel

1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim

BURSA'da, ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek 1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini de yaralayan Hüseyin Y. (50), gözaltına alındı.

11.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:14
1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim

BURSA'da, ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek 1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini de yaralayan Hüseyin Y. (50), gözaltına alındı. Hüseyin Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Sokak köpekleri eşime saldırdı. Ben de eşimi köpeklerden kurtarmak için ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, sokak köpeklerine tabancayla ateş etti. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Yol üzerine bulunan güvenlik kameraları ve boş kovanları inceleyen polis ekipleri, köpeklere ateş edenin Hüseyin Y. isimli kişi olduğunu tespit etti. Hüseyin Y., dün gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürüldü. Hüseyin Y. ifadesinde, sokak köpeklerinin eşine saldırdığını ve eşini köpeklerden kurtarmak için ateş ettiğini ileri sürdü. İfadesi alınan Hüseyin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Y.'nin avukatı Yusuf Korkusuz, sokak köpeklerinin Hüseyin Y.'nin eşi Çiğdem Y.'ye saldırdığını, bu sırada Hüseyin Y.'nin de eşini kurtarmak için köpeklere doğru ruhsatlı silahıyla ateş açtığını ileri sürdü.

'MÜVEKKİLİM KÖPEKLERE ZARAR VERMEK AMACI İÇERİSİNDE OLMAMIŞTIR'Olayın ardından Hüseyin Y.'nin eşi Çiğdem Y.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi ettirdiğini, köpeğin Çiğdem Y.'yi ısırdığına dair sağlık raporu aldıklarını dile getiren Avukat Yusuf Korkusuz, "Müvekkilim gündelik hayatta sokak hayvanlarını besler ve içinde hayvan sevgisi bulunan bir kişidir. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüntülü. Böyle bir olayın olmasını arzu eden biri değildir. Müvekkilim sıkıntılı bir pozisyonda karşı karşıya kaldığı sırada bu istenmeyen eylem gerçekleşmiştir. Köpekler mahallede başkalarının bahçelerine, tavuklarına ve diğer canlı hayvanlarına saldırma noktasına gelmiştir. Müvekkilim o sırada dışarıdaydı. Evine giderken sokak köpeklerinin eşine saldırdığını gördüğü sırada tamamen köpekleri bertaraf etmek, korkutmak amacıyla, o an eşinin yaşamış olduğu durum karşısında panik haliyle köpeklere bu eylemi gerçekleştirmiştir ama asla ve asla köpeklere zarar vermek amacı içerisinde olmamıştır. Müvekkilimiz evinin karşısındaki sokakta boş bir köpek kulübesi bulundurarak, mahalleliyi de teşvik ederek yemek vermek suretiyle yardımı teşvik eden birisidir. Olayın basına yansıdığı 'Köpeğin kafasına sıktı' gibi ibareler doğru değildir. Tamamen eşine saldırı gerçekleştiği sırada gerçekleşmiştir. Bahsettiğimiz hadise ruhsatlı silahla gerçekleşmiştir. Ayrıca olayın meydana geldiği yer her ne kadar meskun mahal olarak ifade edilse de şehrin bitim noktasında olan bir yerdir. Köpeklerin bulunduğu yer de meskun mahalin bitiş noktasındaki yerdedir. Müvekkilimiz üzüntülüdür. Böyle bir olayın olmasını asla ve asla istememiştir. İstenmeyen bir şekilde bu olay meydana gelmiştir. Bu olayın, toplumu bilgilendirmek adına bu şekilde bilinmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Haberler
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Haberler
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Pınar Deniz Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Ankara Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: 1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 10:01:02. #1.14#
title