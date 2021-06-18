1 Rupi kaç tl, ne kadar? 1 Pakistan Rupi'si kaç dolar? 1 Rupi kaç lira? 1 Hindistan Rupisi ne kaç dolar?
Gündemde yer alan para birimlerinden birisi de rupi oldu. Peki 1 rupi kaç tl? 1 rupi ne kadar eder? 1 rupi kaç dolar ediyor? 1 Pakistan Rupi'si kaç lira eder? Detaylar haberimizde...
1 Hindistan Rupisi ve 1 Pakistan Rupisi kaç tl ediyor merak konusu oldu. Peki, 1 Rupi kaç tl, ne kadar? 1 Pakistan Rupi'si kaç dolar? 1 Rupi kaç lira?
1 PAKİSTAN RUPİSİ NE KADAR?
18 Haziran Cuma güncel piyasaya göre 1 Pakistan Rupisi 0,055 Türk Lirası etmektedir.
- 1 Pakistan Rupisi : 0,055 tl
- 1 Pakistan Rupisi : 0,0064 dolar
- 1 Pakistan Rupisi : 0,0053 euro
1 HİNDİSTAN RUPİSİ NE KADAR?
18 Haziran Cuma güncel piyasaya göre 1 Hindistan Rupisi 0,12 Türk Lirası etmektedir.
- 1 Hindistan Rupisi : 0,12 tl
- 1 Hindistan Rupisi : 0,014 dolar
- 1 Hindistan Rupisi : 0,011 euro