1 Rupi kaç tl, ne kadar? 1 Pakistan Rupi'si kaç dolar? 1 Rupi kaç lira? 1 Hindistan Rupisi ne kaç dolar?

Gündemde yer alan para birimlerinden birisi de rupi oldu. Peki 1 rupi kaç tl? 1 rupi ne kadar eder? 1 rupi kaç dolar ediyor? 1 Pakistan Rupi'si kaç lira eder? Detaylar haberimizde...