1 Ocak'ta Bankalar açık mı? 2021 Yılbaşında PTT çalışıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık itibariyle 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması getirildi. Bu doğrultuda vatandaşlar gündelik yaşamlarını ilgilendiren sorular sormaya ve araştırmaya başladılar. Peki 1 Ocak Yılbaşı Bankalar açık mı? 2021 Yılbaşında PTT çalışıyor mu? İşte cevapları!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 31 Aralık 2020 21:00'dan 4 Ocak 2021 05:00'e kadar Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda vatandaşlar 1 Ocak 2021'de banka işlerini yapıp yapamayacaklarını merak ediyorlar. Peki 1 Ocak Yılbaşı Bankalar açık mı? 1 Ocak 2021 Yılbaşında PTT çalışıyor mu?

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık 2020 Perşembe günü tüm resmi kurum ve kuruluşlar açık olacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar tüm gün açık olacak.1 Ocak normal şartlarda da, takvimde resmi tatil olarak yer almaktadır. Yani 1 Ocak resmi tatil olması sebebiyle, Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olmasa bile bankalar kapalı olacaktır. 1 Ocak 2021'de eczaneler, bankalar ve PTT kapalı olacak. Vatandaşlar işlemlerini bankaların müşteri hizmetlerinden ya da mobil uygulamalarından 7/24 gerçekleştirebilirler.