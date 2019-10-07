1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten'e üniversitede yoğun ilgi

07.10.2019 19:56

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İsteryarışma programında, tüm soruları doğru yanıtlayarak, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok kişi Ayten ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

YOĞUN İLGİ

KSÜ'de, 2019- 2020 akademik yılı açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın verdiği dersle gerçekleştirildi. Ünal'ın dersine, KSÜ Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve televizyon kanalındaki yarışma programında tüm soruları doğru yanıtlayıp, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten de katıldı.

BİRÇOK KİŞİ FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ

Programda çok kitap okuduğunu söyleyen Ayten'in yanından ayırmadığı kitabı da dikkat çekti. Üniversitede yoğun ilgiyle karşılanan Ayten'e, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın hazırlattığı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu plaket verildi. Ayten, plaketi AK Parti'li Ünal'dan aldı. Dersin ardından birçok kişi, Arda Ayten ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Öte yandan Arda Ayten takipçi sayısının bir anda yükselmesiyle fenomen olmuştu.

ARDA AYTEN KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Kaynak: DHA