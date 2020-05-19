1 milyon liralık hırsızlık şüphelisi paralarla paylaşım yaptı, çatıda yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 milyon liralık hırsızlık şüphelisi paralarla paylaşım yaptı, çatıda yakalandı

1 milyon liralık hırsızlık şüphelisi paralarla paylaşım yaptı, çatıda yakalandıAKSARAY'da 78 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Halil İbrahim A. (33), girdiği evden çaldığı 1 milyon lira değerindeki altın ile paraları, sosyal medya hesabından paylaşınca, saklandığı çatıda yakalandı.

1 milyon liralık hırsızlık şüphelisi paralarla paylaşım yaptı, çatıda yakalandı
19.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:46

1 milyon liralık hırsızlık şüphelisi paralarla paylaşım yaptı, çatıda yakalandı

AKSARAY'da 78 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Halil İbrahim A. (33), girdiği evden çaldığı 1 milyon lira değerindeki altın ile paraları, sosyal medya hesabından paylaşınca, saklandığı çatıda yakalandı.

Hacılar Harmanı Mahallesindeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Halil İbrahim A. olduğu belirledi. Sosyal medya hesapları takibe alınan şüpheli, sayfasından çaldığı paralar ile ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştı. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı.

Sincan Cezaevi'nden geçen ocak ayında firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A., Aksaray Adliyesi'ne götürülürken, yakınları gazetecilere saldırdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) -

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Murat Kurum Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Sinan Özen Hazal Kaya Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ali Koç Metin Oktay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: 1 milyon liralık hırsızlık şüphelisi paralarla paylaşım yaptı, çatıda yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 18:47:03. #1.14#
title