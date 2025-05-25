1 milyar saniye yaklaşık hangisine eşittir? 1 milyar saniye kaç dakika, kaç saat, kaç gündür, kaç aydır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1 milyar saniye yaklaşık hangisine eşittir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1 MİLYAR SANİYE YAKLAŞIK HANGİSİNE EŞİTTİR?

A: 31 saat 8 dakika

B: 31 gün 8 saat

C: 31 ay 8 gün

D: 31 yıl 8 ay

Cevap: D