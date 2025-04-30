1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçieczaneler açık olacak.



1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.