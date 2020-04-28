1 Mayıs nedir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs tarihi nedir? 1 Mayıs neden işçi bayramı? 1 Mayıs hakkında merak edilenler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 Mayıs nedir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs tarihi nedir? 1 Mayıs neden işçi bayramı? 1 Mayıs hakkında merak edilenler!

1 Mayıs tüm dünyada kutlanan ve anılan işçi bayramı olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizde de 2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki, 1 Mayıs nedir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs tarihi nedir? 1 Mayıs neden işçi bayramı? 1 Mayıs hakkında merak edilenler!

1 Mayıs nedir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs tarihi nedir? 1 Mayıs neden işçi bayramı? 1 Mayıs hakkında merak edilenler!
28.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:36

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi bayramı olarak anılmakta ve kutlanılmaktadır. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı devletimiz tarafından resmi tatil olarak ilan edilmiştir. İlk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmıştır. 1 Mayıs ile ilgili merak edilenler haberimizde.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs nedir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs tarihi nedir? 1 Mayıs neden işçi bayramı? 1 Mayıs hakkında merak edilenler!
1 MAYIS

1 MAYIS TARİHİ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na Yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı Haber
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor Haber
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haber
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haber
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Ajda Pekkan Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Kadın Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 1 Mayıs nedir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs tarihi nedir? 1 Mayıs neden işçi bayramı? 1 Mayıs hakkında merak edilenler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 12:45:28. #1.15#
title