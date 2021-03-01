1 Mart yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı sona erdi mi?

Pandemi kısıtlamaları konusunda açıklamalar sonrası gözler 1 Mart'a çevrildi. Mart'ta yasakların kalkıp kalkmayacağı konusu merak edilirken vatandaşlar 1 Mart yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar kalkıyor mu konularını araştırdı.

Eğitimden sağlığa ulaşımdan ekonomiye kadar birçok alanda yapılan koronavirüs kısıtlamalarında gözler 1 Mart'a çevrildi. Peki, 1 Mart yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar kalkıyor mu?

1 MART YASAKLAR KALKIYOR MU?

1 Mart Pazartesi günü yasakların kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılırken buğu yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklamalarla merak edilen sorula cevabınıbulacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni normalleşmenin detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.