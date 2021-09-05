Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da Ramazan Topbaş'ın (36) öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı husumetli iki akraba aile arasındaki silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

KONYA'da Ramazan Topbaş'ın (36) öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı husumetli iki akraba aile arasındaki silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan Kaygusuz K. (44) ile oğulları Yunus K. (25) ve Ali K. (21) ile Ramazan Topbaş arasında yine borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ali K.'nin tüfekle rastgele ateş açması ve av tüfeğinden çıkan saçmaların isabeti sonucu Ramazan Topbaş boynundan, Gülistan R. (26) yüzünden, Tuncay R. (2) başından ve Haydar H. (28), Şahin R. (21), Kaygusuz K. de ayaklarından yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Topbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis, av tüfeğini kullanan Ali K., olaya karışan ağabeyi Yunus K., amcasının oğlu Bektaş K. ve Rıza R.'yi, gözaltına aldı. 4 şüpheli yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber! 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AKRABA KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
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