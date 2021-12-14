Son dakika haberi | 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi | 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken yaralılardan Altan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savaş alanına dönen kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

(Sedat Irmak/ İHA)

Son dakika haberi | 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi | 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi | 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (3)

Son dakika haberleri: Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (3)

 Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

 Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title