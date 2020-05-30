1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bulunması yasaklanan park, sahil gibi yerlerdeki yasak 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kalkacak. Buralarda vakit geçirenler için mangal yakma yasağı ise devam ediyor.

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de park, piknik alanı, sahil bantlarındaki yasağın kalkması oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede vatandaşların hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanması, yönünde valiliklere talimat verildiği ifade edildi. 1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KURALLARA UYMAK ŞARTIYLA YASAK YOK Daha önce genelge ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacak.