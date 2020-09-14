1 hafta önce Gizem Güven'le evlenen Caner Turp'un dedesi vefat etti Geçtiğimiz hafta oyuncu Gizem Güven ile nikah masasına oturan futbolcu Caner Turp'un dedesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Turp, "Kelimelerin bittiği yerdeyiz" dedi.

Sihirli Annem ve Selena gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Gizem Güven ile Caner Turp, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturdu. Kına ve nikah görüntüleriyle günlerce konuşulan çiftten Turp'un dedesi kalp krizi nedeniyle vefat etti.

"CANIM DEDEMİ KAYBETTİK"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran futbolcu Caner Turp, "Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Canım dedemi kaybettik. Mekanın cennet olsun dedem... Nur içinde yat, seni çok seviyorum" dedi.

"DAHA BİR HAFTA ÖNCE YANIMIZDAYDI"

Gizem Güven ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Caner'in dedesi Selahattin dedemizi sabaha karşı kalp krizi sebebiyle kaybettik. Mekanın cennet olsun. Benim de son bir dedem kalmıştı. Daha bir hafta önce yanıbaşımızdaydın" ifadelerini kullandı.