29.08.2019 18:37

1 buçuk yaşındaki Umut apartmanın 2. katından aşağı düştü...Dehşet anları kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 1,5 yaşındaki Umut bebek ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu 2. kat balkonunda aşağı düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çırpıcı Mahallesi'nde 3.Taşocağı Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 1 buçuk yaşındaki bebek Umut Bayatlı, ailesi evde yemek yerken balkona çıktı. Balkondaki tabureye tırmanan bebek dengesini kaybederek 4 katlı binanın 2'nci katından aşağıya düştü. Bebeğin yere düştüğünü duyan sokak esnafı ve aile paniğe kapılarak yardıma koştu. Ağzı ve burnu kan içerisinde kalan Umut bebek, ticari taksiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden bebeğin durumunun iyi gittiği öğrenildi

Olayın akşam saatlerinde gerçekleştiğini ifade eden cadde esnafı Seyfettin Eroğlu, "Biz içerideydik. Güm diye bir ses geldi. Sonrasında bir çığlık sesi duyduk. Koştuğumuzda çocuk yerdeydi. Ondan sonra taksiyle hastaneye kaldırdılar" dedi.

Umut bebeğin düştüğü sırada dükkanın önünde oturan Mustafa Altun yanına gittiği zaman korkudan bir şey yapmadığını dile getirdi.

"Annesi yalın ayak koştu"

Olayın gerçekleştiği sokakta oturan Rahime Demir, "Evde halı yıkıyordum. Çıkıp baktığımda insanlar toplanmıştı. İlk önce babası koştu. Ondan sonra annesi yalın ayak koştu. Çocuğu yerden aldılar. Ağzı ve burnu kan içerisindeydi. Balkonda bir sandalye vardı. Sandalyeden düşmüş. Annesi, babaannesi ve babası içeride yemek yiyormuş. Ablası içeride telefonla oynarken annesi içeriye, onun yanına gitti zannetmiş. Hastaneden geldik. 72 saat uykudan sonra yarın uyandıracaklar. Çocuğun durumu iyiye gidiyormuş" dedi.

Kaynak: İHA