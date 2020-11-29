1 buçuk yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Batman'da 1.5 yaşındaki Sakine, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman'da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN EN KÜÇÜK HASTA

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı