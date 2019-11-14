"1. Adana Estetik, Güzellik, Kozmetik, Spor, Egzersiz, Diyet Fuarı" açıldı

14.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:26

"1. Adana Estetik, Güzellik, Kozmetik, Spor, Egzersiz, Diyet Fuarı" TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Start Fuarcılık tarafından düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, gelişen ve değişen dünyada güzellik, kişisel bakım ve sağlıklı yaşamın daha fazla önem kazandığını, insanların bu alanlara daha fazla vakit ve imkan ayırdığını belirtti.

"Türkiye'nin dünyada ilk 10'da yer aldığı güzellik ve estetik ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Adana da ülkemizin güzellik sektörünün önemli üretim merkezlerinin başında gelmekte." diyen Demirtaş, kentin bu alandaki pek çok ürünün de üreticisi konumunda olduğunu vurguladı.

Demirtaş, il ve ülke açısından önemli bir katma değeri bünyesinde barındıran sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayan fuarın büyük bir sinerji oluşturacağını düşündüğünü dile getirerek, Adana ve Çukurova yöresinin ilk estetik, güzellik, kişisel bakım ve kozmetik fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonun, sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesini gerekli gördüğünü aktardı.

Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Öztürk, firma olarak her zaman ihtisas fuarlarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Adana'ya bir ilki kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Öztürk, fuarda katılımcıların hedef kitlelerine birebir ulaşacaklarına dikkati çekti.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karataş da insanlık var olduğu sürece kişisel bakım, kuaförlük ve güzellik kavramlarının önemli olacağına işaret etti.

Her gün gerek kişisel bakım gerekse güzellik konusunda sürekli yeni ürünlerin ve cihazların çıktığını anlatan Karataş, bu ürünlerin de tanıtılacağı fuarı çok önemsediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Açılışa, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

17 Kasım Pazar gününe kadar sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek.

Uzmanlar, yerli ve yabancı doktorlar, kozmetik ve renkli makyaj uzmanları, güzellik ve bakım profesyonellerinin katılımıyla yeni ürün, yöntem ve ekipmanların tanıtılacağı fuarda estetik, kişisel bakım ve sportif uygulamalar yer alacak.

Kaynak: AA