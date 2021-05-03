1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ecem Özkaya, Haluk Levent, Mürsel Aktaş, Selma Evlimen, Serdar Evlin, Temmuz Karikutal ve Yasemin Usta'nın hazırladığı trafik haftası klibi1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında;

Ecem Özkaya, Haluk Levent, Mürsel Aktaş, Selma Evlimen, Serdar Evlin, Temmuz Karikutal ve Yasemin Usta'nın hazırladığı trafik haftası klibi

1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında;

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hazırlanan bilgilendirme videoları ekte sunulmuştur.

1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında
1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında
1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında
1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1-7 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası kapsamında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 20:15:34. #1.16#

title