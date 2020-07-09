09 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
09 Temmuz 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
09.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 06:46
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kurtuluş Günü Felaketi
01:30 Kalp Atışı
02:00 Kurtuluş Günü Felaketi
03:30 Kuaförüm Sensin
03:45 Kalp Atışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
20:00 Robocop
21:45 Güldür Güldür Show
22:15 Güldür Güldür Show
23:30 Türk Malı
23:45 Robocop
Kaynak: InterSinema.com