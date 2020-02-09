09 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı
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09 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

09 Şubat 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

09.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 06:45
09 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Zaman Matinesi

01:00 1'de Bugün

01:10 Vuslat

01:30 Aileler Yarışıyor

03:20 Baba Can'dır

04:05 Ömür Dediğin

04:35 Küçük Hanımefendi

05:35 Küçük Hanımefendi

05:55 Beni Böyle Sev

07:25 Beni Böyle Sev

08:40 1'de Bugün

08:50 Diriliş Ertuğrul

09:45 1'de Bugün

09:55 Tozkoparan

11:40 Vuslat

11:50 Enine Boyuna

13:15 Türkiye'yi Değiştiren Felaketler - Dumlupınar

14:15 1'de Bugün

14:25 Tutunamayanlar

15:30 1'de Bugün

15:40 Şampiyon

16:55 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com
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