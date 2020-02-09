09 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı

09.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:20 Güvenlik

01:20 Kuruluş Osman

02:15 Güvenlik

04:25 Kara Ekmek

06:05 Beyaz Gelincik

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Mucize Köpek

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

11:50 Bir Zamanlar Çukurova

12:25 Hercai

15:25 Kuruluş Osman

15:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Zorlu Operasyon

22:10 Beni Satan Casus

Kaynak: InterSinema.com