09 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

09 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

09.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 09.01.2021 06:47
09 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

09 Ocak 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:15 Menajerimi Ara

03:00 Tehlikeli Arama

03:35 Korumalar

04:30 Tehlikeli Arama

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sinema

14:00 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Söz

16:45 Sefirin Kızı

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 İbo Show

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Hadise Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 09 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Haberler TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 06:49:18. #1.15#
title