09 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

09.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:00 Alia

01:00 Son Durak

02:50 Aşk ve Mavi

05:10 Seviyor Sevmiyor

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

20:00 Kara Kule

21:55 Bir Zamanlar Çukurova

22:00 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Kaynak: InterSinema.com