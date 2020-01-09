09 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı
09 Ocak 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
01:00 Alia
01:00 Son Durak
02:50 Aşk ve Mavi
05:10 Seviyor Sevmiyor
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
20:00 Kara Kule
21:55 Bir Zamanlar Çukurova
22:00 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi