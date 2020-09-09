09 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı
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09 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı

09 Eylül 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

09 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı
09.09.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 06:46

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:00 Yeşil Yol

02:20 52 Hafta

02:45 Hangimiz Sevmedik

04:55 Hayat Kurtaranlar

05:30 Aslan Ailem

08:30 Yeşil Deniz

10:50 Hangimiz Sevmedik

14:00 Fazlası Zarar

16:40 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yeşil Yol

20:00 Benim Adım Melek

23:50 Tövbeler Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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