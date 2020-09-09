09 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı 09 Eylül 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:00 Yeşil Yol 02:20 52 Hafta 02:45 Hangimiz Sevmedik 04:55 Hayat Kurtaranlar 05:30 Aslan Ailem 08:30 Yeşil Deniz 10:50 Hangimiz Sevmedik 14:00 Fazlası Zarar 16:40 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yeşil Yol 20:00 Benim Adım Melek 23:50 Tövbeler Olsun Kaynak: InterSinema.com