09 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 09 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:30 Spor Artı 01:30 Avrupa Stüdyosu Transfer 02:30 Transfer Gündemi 03:00 Transfer Gündemi 05:00 Gündem Futbol Transfer 05:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Liverpool - Manchester City 08:45 Spor Kitaplığı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Liverpool - Everton 10:00 Milan - Juventus 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 NBA Saati 13:00 Dünya Superbike Şampiyonası 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Juventus - Roma 14:25 Spor Kitaplığı 14:30 Dünya Superbike Şampiyonası 15:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:00 Dünya Superbike Şampiyonası 17:15 Dünya Superbike Şampiyonası 17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 18:00 Spor Bülteni 18:30 Dünya Superbike Şampiyonası 19:00 Spor Bülteni 19:30 Avrupa Stüdyosu Transfer 21:00 Liverpool - Manchester City 22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 23:00 Transfer Gündemi Kaynak: InterSinema.com