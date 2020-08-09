09 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
09 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:30 Spor Artı
01:30 Avrupa Stüdyosu Transfer
02:30 Transfer Gündemi
03:00 Transfer Gündemi
05:00 Gündem Futbol Transfer
05:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Liverpool - Manchester City
08:45 Spor Kitaplığı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Liverpool - Everton
10:00 Milan - Juventus
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
13:00 Dünya Superbike Şampiyonası
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Juventus - Roma
14:25 Spor Kitaplığı
14:30 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Dünya Superbike Şampiyonası
17:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Spor Bülteni
18:30 Dünya Superbike Şampiyonası
19:00 Spor Bülteni
19:30 Avrupa Stüdyosu Transfer
21:00 Liverpool - Manchester City
22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com