0850 nerenin kodu? 0850 nerenin alan kodudur? 0850 nereye bağlı? 0850'li numaralar hangi firmalara aittir?

0850 li numaralar kime ait, hangi firmalara ait merak ediliyor. Gün içerisinde illaki sizi arayan 0850 'li numaraya denk geldiğiniz olur. Bu numaralar kurumsal firmalara aittir. Fakat uluslararası kodlama sisteminde +850 kod Kuzey Kore ülkesine aittir. Lakin +90 0850'li numaralar ise ülkemizde yer alan bir numaradır. Peki 0850 nerenin kodu? 0850 nereye ait? Hangi firmalara ait? Detaylar yazımızda.

Ülkemizde 444 ve 0850'li numaralar genellikle kurumsal numara olarak geçer. Eğer sizi 0850 li bir numara arıyorsa bilin ki kurumsal bir firmadan aranıyorsunuz demektir. Fakat +850 'li bir numara arıyorsa bu da Kuzey Kore ülkesinden aranıyorsunuz anlamına gelir. Şimdi sizlere 0850 nerenin numarası? 0850 nerenin kodu? Tüm detayları paylaşalım.

ÜLKE KODU NEDİR?

Ülke kodu bir ülkenin isminin kısaltılmış halidir. Uzun ülke isimleri bu şekilde daha kolay kullanıma sunulmuştur. Bu kodlar uluslararası (dünya çapında) nitelik taşımaktadır. Veri işleme ve iletişimde sıkça kullanılır.

0850 NERENİN KODU?

0850'li numaralar genel olarak kurumsal şirketlere ait numaralardır. Bu numara +850 kodu ile karıştırılmamalıdır. Çünkü +850 kod Kuzey Kore ülkesine ait. 0850 numaraların kodu ise +90 yani Türkiye'nin telefon kodudur.

0850 numarası genel olarak kurumsal şirketlerin numarasıdır. Örneğin bankalar, otobüs şirketleri, havayolu şirketleri, e-ticaret web siteleri, özel şirketler vb. kurumsal resmi firmaların numaraları 0850 ile başlamaktadır. Bu numaralar genellikle güvenlidir. Fakat bazı dolandırıcılar bu numaraları kullanarak insanları kandırabiliyor. O yüzden bu tarz numaralara %100 güvenmemelisiniz. Öncelikle araştırma yapmalı sonradan güven oluşturmalısınız. Örneğin geçtiğimiz yıllarda bazı dolandırılar 0850'li numaralar ile dolandırma yapmışlardı. Bu bakımdan dikkat etmek gerekiyor.

Kısacası her 0850'li numara güvenli değildir, kurumsal firmaya ait değildir. Fakat 0850 numarasının kullanım amacı, kurumsal şirketler tarafından müşteri hizmetleri olarak da kullanılabiliyor.

Ülkemizde kullanılan 0850'li numaralar uluslararası bir numara değildir. Sabit TR'ye ait numara kodudur. 0850 ve 444 ile başlayan numaraların mantığı hemen hemen aynıdır. Yani amaç müşteriler ile iletişime geçmektir. Eğer bir firma sizi arayacaksa ya 444 lü numaradan arar ya da 0850 li özel numarasından arar.

+850 HANGİ ÜLKENİN KODUDUR?

+850 uluslararası kodu Kuzey Kore ülkesine ait bir koddur. Eğer sizin telefonunuz +850 ile aranmışsa bilin ki Kuzey Kore'den aranıyorsunuz anlamına gelir. Bu numara 0850 ile karıştırılmamalıdır. Çünkü 0850 numaraların kodu +90 dır, yani Türkiye'ye aittir. Lakin +850 kodu doğrudan Kuzey Kore'ye aittir.

0850 NUMARA NASIL ALINIR? ÜCRETLİ Mİ?

Eğer işletmeniz ve kurumsal bir firmanız varsa 0850 'li numara satın alabilirsiniz. Gerekli yerlere başvurabilir ve bu numaraya sahip olabilirsiniz. 0850 numaralar yıllık abonelik fiyatı ile satılmaktadır. 0850 numaralar bazı yerlerde uyguna satılabiliyor bazılarında ise güvenilirlikten dolayı yüksek ücretlere satılabiliyor. İnternetten araştırma yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.