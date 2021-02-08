08 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı
08 Şubat 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Dizi
00:15 Gönül Dağı
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Benim Adım Melek
03:00 Diriliş Ertuğrul
04:35 Işığın Prensesi
04:50 Belgesel
05:05 Ailenin Yeni Üyesi
05:55 Seksenler
06:50 Böyle Bitmesin
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Diriliş Ertuğrul
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:10 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
15:55 Acemi Anneler
16:00 Tozkoparan İskender
17:15 Seksenler
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com