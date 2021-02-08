08 Şubat 2021 Show Yayın Akışı
08 Şubat 2021 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Beyaz Melek
00:15 Ramo
02:30 Çukur
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:00 Çocuktan Al Haberi
06:00 Arthur ve Minimoylar
07:30 Yeni Gelin
08:00 Muhteşem Gilly Hopkins
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
10:00 Pazar Sürprizi
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Arıza
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
20:00 Çukur
Kaynak: InterSinema.com