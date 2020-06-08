08 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı 08 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:45 Diriliş Ertuğrul 03:20 Ailenin Yeni Üyesi 03:35 En Son Babalar Duyar 04:10 Yeni Hayat 05:20 Yeditepe İstanbul 05:30 Sağlıklı Mutfak 06:10 Bir Yusuf Masalı 06:15 Aslan Ailem 08:30 Böyle Bitmesin 09:30 İyi Fikir 10:45 Diriliş Ertuğrul 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 13:45 Ailenin Yeni Üyesi 14:45 Sağlıklı Mutfak 14:55 Yeni Hayat 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Ege'nin Hamsisi 17:00 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Hastane İstanbul-Korona 20:00 Seksenler 20:40 Hayat Kurtaranlar 20:40 Acil Durum Hastanesi 21:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayın 22:30 Acil Durum Hastanesi 23:30 Zaman Matinesi 23:30 Hayat Kurtaranlar 23:45 Akıncı Kaynak: InterSinema.com