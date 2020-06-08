08 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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08 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

08 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

08 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
08.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:45 Diriliş Ertuğrul

03:20 Ailenin Yeni Üyesi

03:35 En Son Babalar Duyar

04:10 Yeni Hayat

05:20 Yeditepe İstanbul

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:10 Bir Yusuf Masalı

06:15 Aslan Ailem

08:30 Böyle Bitmesin

09:30 İyi Fikir

10:45 Diriliş Ertuğrul

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

13:45 Ailenin Yeni Üyesi

14:45 Sağlıklı Mutfak

14:55 Yeni Hayat

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

17:00 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hastane İstanbul-Korona

20:00 Seksenler

20:40 Hayat Kurtaranlar

20:40 Acil Durum Hastanesi

21:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

22:30 Acil Durum Hastanesi

23:30 Zaman Matinesi

23:30 Hayat Kurtaranlar

23:45 Akıncı

Kaynak: InterSinema.com

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