08 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı

08.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 06:45

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Eser Yenenler Show

02:15 Komedi Türkiye

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Sağlam Geziyoruz

11:00 El Değmemiş Aşk

12:45 Masterchef Türkiye

20:00 O Ses Türkiye

Kaynak: InterSinema.com