08 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
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08 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

08 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
08.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:46

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Kanlı Elmas

01:00 Kanlı Elmas

01:15 Yeşil Deniz

03:10 Hangimiz Sevmedik

03:25 Zaman Matinesi

04:00 Kalk Gidelim

04:10 Hangimiz Sevmedik

05:25 Ege'nin Hamsisi

06:20 İncir Ağacı

07:45 Uğurlugiller

08:15 Uğurlugiller

08:20 Yeşil Deniz

08:55 Perihan Abla

09:25 Perihan Abla

10:50 Gülşen Abi

10:50 Tozkoparan

11:20 Gülşen Abi

11:35 Yedi Numara

12:05 Yedi Numara

12:30 Hangimiz Sevmedik

13:30 Yeditepe İstanbul

15:35 Kalk Gidelim

15:55 Suda Balık

16:00 Suda Balık

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kanlı Elmas

20:00 Kalk Gidelim

22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com

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