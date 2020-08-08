08 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Kanlı Elmas
01:00 Kanlı Elmas
01:15 Yeşil Deniz
03:10 Hangimiz Sevmedik
03:25 Zaman Matinesi
04:00 Kalk Gidelim
04:10 Hangimiz Sevmedik
05:25 Ege'nin Hamsisi
06:20 İncir Ağacı
07:45 Uğurlugiller
08:15 Uğurlugiller
08:20 Yeşil Deniz
08:55 Perihan Abla
09:25 Perihan Abla
10:50 Gülşen Abi
10:50 Tozkoparan
11:20 Gülşen Abi
11:35 Yedi Numara
12:05 Yedi Numara
12:30 Hangimiz Sevmedik
13:30 Yeditepe İstanbul
15:35 Kalk Gidelim
15:55 Suda Balık
16:00 Suda Balık
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kanlı Elmas
20:00 Kalk Gidelim
22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com