08 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:30 Kanlı Elmas 01:00 Kanlı Elmas 01:15 Yeşil Deniz 03:10 Hangimiz Sevmedik 03:25 Zaman Matinesi 04:00 Kalk Gidelim 04:10 Hangimiz Sevmedik 05:25 Ege'nin Hamsisi 06:20 İncir Ağacı 07:45 Uğurlugiller 08:15 Uğurlugiller 08:20 Yeşil Deniz 08:55 Perihan Abla 09:25 Perihan Abla 10:50 Gülşen Abi 10:50 Tozkoparan 11:20 Gülşen Abi 11:35 Yedi Numara 12:05 Yedi Numara 12:30 Hangimiz Sevmedik 13:30 Yeditepe İstanbul 15:35 Kalk Gidelim 15:55 Suda Balık 16:00 Suda Balık 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Kanlı Elmas 20:00 Kalk Gidelim 22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Kaynak: InterSinema.com