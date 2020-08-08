08 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:30 Spor Artı
02:30 İleri Üçlü Transfer
02:30 Transfer Gündemi
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:45 Spor Kitaplığı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Liverpool - Everton
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Juventus - Roma
15:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:00 Dünya Superbike Şampiyonası
16:30 Transfer Günlüğü
17:15 Dünya Superbike Şampiyonası
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dünya Superbike Şampiyonası
19:00 Spor Bülteni
19:30 Avrupa Stüdyosu Transfer
19:30 Spor Akşamı
20:15 Gündem Futbol Transfer
21:00 Liverpool - Manchester City
22:00 Spor Artı
22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com