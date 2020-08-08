08 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
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08 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

08 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
08.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:30 Spor Artı

02:30 İleri Üçlü Transfer

02:30 Transfer Gündemi

05:00 Gündem Futbol Transfer

06:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:45 Spor Kitaplığı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Liverpool - Everton

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 Juventus - Roma

15:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:00 Dünya Superbike Şampiyonası

16:30 Transfer Günlüğü

17:15 Dünya Superbike Şampiyonası

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dünya Superbike Şampiyonası

19:00 Spor Bülteni

19:30 Avrupa Stüdyosu Transfer

19:30 Spor Akşamı

20:15 Gündem Futbol Transfer

21:00 Liverpool - Manchester City

22:00 Spor Artı

22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

23:00 Transfer Gündemi

Kaynak: InterSinema.com

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