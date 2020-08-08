08 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:30 Spor Artı 02:30 İleri Üçlü Transfer 02:30 Transfer Gündemi 05:00 Gündem Futbol Transfer 06:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:00 İlk Baskı 08:45 Spor Kitaplığı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Liverpool - Everton 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 Juventus - Roma 15:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:00 Dünya Superbike Şampiyonası 16:30 Transfer Günlüğü 17:15 Dünya Superbike Şampiyonası 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dünya Superbike Şampiyonası 19:00 Spor Bülteni 19:30 Avrupa Stüdyosu Transfer 19:30 Spor Akşamı 20:15 Gündem Futbol Transfer 21:00 Liverpool - Manchester City 22:00 Spor Artı 22:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 23:00 Transfer Gündemi Kaynak: InterSinema.com