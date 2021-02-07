07 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
07 Şubat 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
05:25 Başlama Vuruşu
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 Stadyum
09:30 Lig Hatırası
09:45 Süper Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Avrupa Stüdyosu
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Derbi Özel
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor A.Ş.
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Menemenspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Altay
15:55 Altınordu - Beypiliç Boluspor
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Stadyum
18:55 Adana Demirspor - Ankaraspor
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Akhisarspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com