07 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 07 Nisan 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:00 Kurtuluş Günü Felaketi 00:45 Cesur Adamlar 01:45 Avanak Abdi 03:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 05:30 Pazar Sürprizi 05:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Kuaförüm Sensin 08:00 Kendine İyi Bak 09:30 Yeni Gelin 13:00 Kuaförüm Sensin 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Yol Arkadaşım 20:00 Güldür Güldür Show 22:30 Yol Arkadaşım 23:45 Cesur Adamlar Kaynak: InterSinema.com