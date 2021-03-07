07 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
07 Mart 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 İleri Üçlü
03:35 Taktik Analiz
05:05 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor
05:30 Başlama Vuruşu
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Köln
07:00 Teknik Analiz
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Euro 2020 Magazin
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
09:30 İleri Üçlü
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Giresunspor
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Ankaraspor - Menemenspor
15:55 Beypiliç Boluspor - Bursaspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor
18:55 Altay - Tuzlaspor A.Ş.
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com