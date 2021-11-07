07 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

07 Kasım 2021 Star Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
07 Kasım 2021 Star Yayın Akışı

07 Kasım 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:15 Ada Masalı

04:45 Güzel Köylü

05:30 Medcezir

08:00 Çizgi Film Kuşağı

08:30 Sana Söz

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Benim Hayatım

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title