07 Kasım 2021 Star Yayın Akışı
07 Kasım 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:15 Ada Masalı
04:45 Güzel Köylü
05:30 Medcezir
08:00 Çizgi Film Kuşağı
08:30 Sana Söz
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Benim Hayatım
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
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