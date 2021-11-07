07 Kasım 2021 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:15 Ada Masalı

04:45 Güzel Köylü

05:30 Medcezir

08:00 Çizgi Film Kuşağı

08:30 Sana Söz

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Benim Hayatım

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet