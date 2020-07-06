06 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Bay Yanlış 01:30 Her Yerde Sen 02:30 Cafer’in Çilesi 03:45 Badem Şekeri 4 04:00 Kadın 05:30 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:45 Temizlik Benim İşim 11:15 Şevkat Yerimdar 12:45 Şevkat Yerimdar 13:00 Yaparsın Aşkım 15:45 Yaparsın Aşkım 16:30 Bay Yanlış 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Aşk Şarkısı 20:00 Cafer’in Çilesi 22:00 Badem Şekeri 4 22:30 Bay Yanlış Kaynak: InterSinema.com