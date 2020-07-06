06 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
06.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 07:16
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Bay Yanlış
01:30 Her Yerde Sen
02:30 Cafer’in Çilesi
03:45 Badem Şekeri 4
04:00 Kadın
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Temizlik Benim İşim
11:15 Şevkat Yerimdar
12:45 Şevkat Yerimdar
13:00 Yaparsın Aşkım
15:45 Yaparsın Aşkım
16:30 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Şarkısı
20:00 Cafer’in Çilesi
22:00 Badem Şekeri 4
22:30 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com