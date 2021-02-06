06 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
06 Şubat 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Seni Çok Bekledim
00:30 Dizi
01:00 İntikam Benim
02:40 İntikam Benim
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:00 Asura: Çılgınlar Şehri
04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:10 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
14:00 Sinema
14:00 Sefirin Kızı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Dizi
16:30 Söz
16:30 Menajerimi Ara
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com