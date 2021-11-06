06 Kasım 2021 Star Yayın Akışı
06 Kasım 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
06:15 Benim Hayatım
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Sana Söz
15:30 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Sana Söz
23:30 Benim Hayatım
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