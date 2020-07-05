05 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı
05 Temmuz 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
05.07.2020 06:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 07:05
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
03:30 Survivor Panorama 2020
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:30 Para Bende
09:00 Ekşi Elmalar
11:30 Dönerse Senindir
11:45 Ekşi Elmalar
13:45 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Dönerse Senindir
16:30 Survivor Panorama 2020
16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com