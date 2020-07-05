05 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
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05 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı

05 Temmuz 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

05 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
05.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 06:46

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 İçerde

02:00 Seçkin Tetikçiler

03:30 Kalp Atışı

04:15 İçerde

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

13:00 Kapıcılar Kralı

14:00 Sev Kardeşim

14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21:45 Şekerpare

23:45 Katiller Devri

23:45 Seçkin Tetikçiler

Kaynak: InterSinema.com

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