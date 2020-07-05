05 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
05 Temmuz 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
05.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 06:46
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:00 İçerde
02:00 Seçkin Tetikçiler
03:30 Kalp Atışı
04:15 İçerde
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
13:00 Kapıcılar Kralı
14:00 Sev Kardeşim
14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21:45 Şekerpare
23:45 Katiller Devri
23:45 Seçkin Tetikçiler
Kaynak: InterSinema.com