05 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı 05 Temmuz 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:00 İçerde 02:00 Seçkin Tetikçiler 03:30 Kalp Atışı 04:15 İçerde 06:00 Pis Yedili 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 13:00 Kapıcılar Kralı 14:00 Sev Kardeşim 14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 15:30 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle 21:45 Şekerpare 23:45 Katiller Devri 23:45 Seçkin Tetikçiler Kaynak: InterSinema.com