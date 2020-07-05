05 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 05 Temmuz 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Örümcek İstilası 2 01:15 Çok Akustik 01:45 Örümcek İstilası 2 02:00 Poyraz Karayel 03:15 Poyraz Karayel 04:30 Müzik Arası 05:15 Akasya Durağı 07:00 Küçük Ağa 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Hayat Tamircisi 14:00 Afili Aşk 16:45 Gırgıriye 16:45 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Görümce 20:00 Altın Kelebek Ödül Töreni 22:15 Hızlı ve Ateşli 22:45 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com