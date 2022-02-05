05 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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05 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
AKDENİZ, MERSİN (InterSinema.com) - Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:35 Kıbrıs Zafere Doğru
05:45 Şefin Özel Konuğu
06:15 Keloğlan ile Cankız
08:05 Kral Şakir: Oyun Zamanı
10:00 Tozkoparan İskender
11:50 112 Acil Çağrı
13:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
16:15 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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