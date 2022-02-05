05 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

AKDENİZ, MERSİN (InterSinema.com) - Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

03:35 Kıbrıs Zafere Doğru

05:45 Şefin Özel Konuğu

06:15 Keloğlan ile Cankız

08:05 Kral Şakir: Oyun Zamanı

10:00 Tozkoparan İskender

11:50 112 Acil Çağrı

13:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

16:15 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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