05 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı
05 Ocak 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Benim Adım Melek
03:25 Beni Böyle Sev
05:10 Ömür Dediğin
05:40 Küçük Hanımefendi
07:05 Beni Böyle Sev
09:20 1'de Bugün
09:30 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Belgesel
14:05 1'de Bugün
14:15 Vuslat
17:30 Tozkoparan
20:00 Şampiyon