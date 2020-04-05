05 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 05 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Ya İstiklal Ya Ölüm 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:30 Benim Adım Melek 02:50 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:45 Aileler Yarışıyor 04:55 Ömür Dediğin 05:25 Küçük Hanımefendi 07:00 Camiden Hayata 07:45 Beni Böyle Sev 10:20 Tozkoparan 10:25 Diriliş Ertuğrul 12:05 Benim Adım Melek 13:15 Ailenin Yeni Üyesi 14:20 3'te 3 Tarih 15:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 17:00 Tozkoparan 17:20 Tutunamayanlar 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Sultan 23:45 Sultan Kaynak: InterSinema.com